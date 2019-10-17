Подмосковным чиновникам первым в России разрешат работать на дому

Такой закон приняла Мособлдума

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Мособлдума приняла закон, который разрешит госслужащим в регионе работать дистационно, например, на дому. Поправки депутатам представил постпред губернатора в Мособлдуме Александр Горбылев. Подмосковье станет первым регионом, где примут такой закон, отмечал ранее "Коммерсантъ".

Закон не коснется сотрудников, которые работают с населением или обязаны участвовать в общих совещаниях, рассказал журналистам глава парламентского комитета по вопросам госвласти и региональной безопасности Александр Баранов.

По предварительным подсчетам, разрешение получат около 400 человек - сотрудники областной администрации и Мособлдумы, замещающие ведущие, старшие и младшие должности. Для примера Баранов привел бухгалтеров.

Введение такого правила позволит сэкономить бюджетные средства, поскольку области не придется доплачивать этим сотрудникам за проезд на работу, сказал депутат.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов говорил "Коммерсанту", что законом смогут воспользоваться финансовые сотрудники и IT-специалисты. Он сослался на положительный опыт Японии, где, по его данным, около 10% чиновников работают удаленно, что не только экономит бюджетные средства, но и разгружает дороги. Он добавил, что после принятия закона конкретные структуры, если решат перевести на "удаленку" часть сотрудников, сами определят, какие документы для этого нужно будет оформить.

По данным рекрутингового агентства Kelly Services, в России "очень велика доля" трудящихся, готовых работать дистанционно, но это не поощряют две трети работодателей. Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев привел изданию пример IBM, которая перевела сотрудников на удаленную работу и распродала помещения, но затем была вынуждена вернуть людей в офисы, поскольку снизилась дисциплина и стало сложней решать рабочие вопросы.