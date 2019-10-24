Пассажир московского метро погиб, упав на рельсы на станции "Отрадное"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Несчастный случай произошел утром в четверг на станции "Отрадное" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По не установленным причинам пассажир упал под прибывающий поезд, спасти его не удалось, сказал собеседник агентства в четверг.

По его словам, чтобы достать тело, пришлось снимать напряжение контактного рельса. Было прервано движение на перегоне "Савеловская" - "Алтуфьево", это восемь станций по направлению из центра.

В пресс-службе московского метро в 11:13 сообщили, что движение на "серой" ветке восстановлено и вводится в график.