В "Шереметьево" благополучно приземлился неисправный лайнер из Франкфурта

В аэропорту "Шереметьево" Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет, у которого во время полета из Германии возникли неполадки, благополучно сел в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

Как рассказал собеседник агентства, Boeing приземлился в 17:12 по Москве. Никто не пострадал, отметил он.

Ранее сообщалось, что самолет из Франкфурта готовился к аварийной посадке в Москве из-за неполадок в гидросистеме.