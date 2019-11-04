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В "Шереметьево" благополучно приземлился неисправный лайнер из Франкфурта

В "Шереметьево" благополучно приземлился неисправный лайнер из Франкфурта
В аэропорту "Шереметьево"
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет, у которого во время полета из Германии возникли неполадки, благополучно сел в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

Как рассказал собеседник агентства, Boeing приземлился в 17:12 по Москве. Никто не пострадал, отметил он.

Ранее сообщалось, что самолет из Франкфурта готовился к аварийной посадке в Москве из-за неполадок в гидросистеме.

Москва Шереметьево Германия

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