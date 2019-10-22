Два самолета получили повреждения в "Шереметьево"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Два самолета в столичном аэропорту "Шереметьево" получили повреждения во вторник, их причины будут установлены в ходе прокурорской проверки.

"Сегодня, в 15 часов 22 октября 2019 года, в международном аэропорту "Шереметьево" при подготовке к вылету рейса авиакомпании Вьетнамских авиалиний по маршруту Москва-Ханой сотрудниками обслуживающей организации - ООО "Шереметьево Хэндлинг" телетрапом был поврежден воздухозаборник левого двигателя воздушного судна",- сообщили "Интерфаксу" в Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Рейс был отменен, пассажиры будут отправлены к месту назначения резервным бортом, добавили в надзорном ведомстве.

Там рассказали, что позднее во вторник при подгоне трапа к воздушному судну авиакомпании "Аэрофлот", летящего в Баку, произошло "повреждение лакокрасочного покрытия борта в районе задней левой двери".

Причины и обстоятельства инцидентов устанавливаются.