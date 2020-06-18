Московский метрополитен закупит 1300 новых вагонов за 135,4 млрд рублей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ГУП "Московский метрополитен" планирует закупить 1360 новых вагонов метро, следует из материалов на сайте госзакупок. Срок поставки 20 декабря 2023 года. Начальная стоимость контракта - 135,4 млрд рублей.

Закупка планируется на открытом аукционе. Заявки от претендентов принимаются до 3 июля, рассматриваться они будут 6 июля. Итоги конкурса будут подведены 7 июля.

"Новый подвижной состав будет поставляться в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах. Запускать его планируется на Калужско-Рижской, Кольцевой и Большой кольцевой линиях", - сообщили в пресс-службе предприятия.

В вагонах, судя по техзаданию, должны быть система обеззараживания воздуха, контроль температуры в салоне, пониженный уровень шума и и вибрации. Также метрополитен пожелал увеличить количество информационных мониторов и зарядок USB. Межвагонный проход должен быть расширен на 60%, дверные проемы - на 15%.