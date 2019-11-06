АФК "Система" начала ремонт в гостинице "Космос"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - АФК "Система" начала модернизацию принадлежащей ей гостиницы "Космос" в Москве, сообщила пресс-служба управляющей отелем Cosmos Hotel Group.

На первом этапе будут отремонтированы ресторан и банкетный зал, где заменят оборудование, инженерные системы и поменяют отделку. Также в здании заменят 13 лифтов. Этот этап завершится в 2020 году. Затем в номерах гостинице заменят мебель и инженерные системы и проведут отделочные работы.

На время ремонта гостиницу закрывать не будут. В компании пообещали, что дискомфорт для гостей будет минимальным. Он полностью завершится в 2023 году.

В августе "Коммерсантъ" узнал, что "Система" хочет получить разрешение на реконструкцию площади Шарля де Голля у "Космоса" и что проект может затронуть часть территории гостиницы, включая пристройку с концертным залом, и старый офисный центр на проспекте Мира, 176. Один из источников газеты, видевший проект, говорил, что проект предусматривает строительство многофункционального комплекса с торговой и офисной составляющей, возможно, строительство жилья и развитие общественного пространства.

АФК "Система" управляет 17 отелями на 4000 номеров.

Гостиницу "Космос" построили на проспекте Мира в 1976-1979 годах для приема иностранных гостей Олимпиады-80.