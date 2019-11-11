Власти Москвы задумались о расширении платной парковки на Таганке и в Раменках

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Москве обсуждается включение в зону платной парковки 27 улиц на Таганке и участка на дублере Ломоносовского проспекта в Раменках, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

По данным издания, первый заместитель главы Департамента транспорта Москвы Сергея Андрейкин направил письмо Совету депутатов муниципального района Таганский, в котором сообщил о просьбах местных жителей ввести плату за парковку на 27 улицах, чтобы они могли получить преференции в качестве резидентов. Вопрос будет рассмотрен советом на заседании 26 ноября. В список улиц попали Большой Симоновский, Брошевский, Ведерников, Ковров переулки, Иерусалимский, Сибирский, Нижегородский, Большой Калитниковский, Моревский проезды, Воловья, Малая и Большая Калитниковские, Международная, Новорогожская, Рабочая, Средняя Калитниковская, Сосинская, Мельникова, 1-я и 2-я Дубровская, Иерусалимская, Талалихина, Стройковская улицы и Гончарная набережная.

Между тем в Раменках 5 ноября прошли предварительные слушания по введению платных зон на дублере Ломоносовского проспекта недалеко от метро "Университет". О такой мере просят жители комплекса "Доминион", так как территория перед ним забита припаркованными машинами. Муниципальный депутат Маргарита Шарипова рассказала "Ъ", что предлагаемое решение уже поддержали в префектуре и ЦОДД, но многие жители выступают против. Депутат муниципального округа Раменки Николай Бобринский подчеркнул, что "тема очень конфликтная", окончательное решение будет приниматься 14 ноября.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы газете сообщили, что пока решения о расширении платных зон не принимались.

Зоны платной парковки в Москве были введены в ноябре 2012 года, на данный момент стоимость часа составляет от 40 до 380 рублей. В воскресенье и праздничные дни парковка становится бесплатной, за исключением отдельно оговоренных зон. Штраф за неоплаченную парковку - 5 тысяч рублей. По данным "Ъ", за семь лет за парковку были собраны более 26,3 млрд рублей, из них в 2019 году - более 4,45 млрд рублей.