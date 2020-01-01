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В Москве эвакуация неправильно припаркованных машин подорожала на 200 рублей

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Москве с 1 января повысили расценки на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей и их хранение на штрафных стоянках, сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Эвакуация легковых машин подорожает на 200 рублей. Для транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 л.с. цена эвакуации вырастет до 3400 рублей, для машин категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. - до 5400 рублей, категории В с мощностью двигателя свыше 250 л.с., за исключением грузовых автомобилей, - до 7600 рублей (ранее - 7400 рублей).

Эвакуация грузовых и негабаритных автомобилей подорожает с 49 200 рублей до 50 600 рублей.

Льготная стоимость суток хранения для автомобилей категории А подорожает с 520 до 540 рублей, категории В и D с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 тонн, - с 1000 до 1050 рублей, категории D с разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 тонны, категории C и E, а также негабаритных автомобилей - с 2200 до 2300 рублей.

Тариф пересчитали в связи с ростом затрат города на топливо для эвакуаторов и их ремонт и на зарплаты для водителей и техников, объяснили на предприятии.

Экономически обоснованный тариф на эвакуацию в 2020 году составит более 8813 рублей за перемещение любого автомобиля, кроме грузовых или негабаритных транспортных средств. При этом стоимость эвакуации по-прежнему будет значительно ниже, чем фактическая сумма, которую город тратит на перевозку неправильно припаркованных машин, утверждают в АМПП,.

В АМПП напомнили, что для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение перед тем, как забрать автомобиль, действует дополнительная скидка в размере 25% от размера тарифа.

Москва АМПП

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