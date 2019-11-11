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Эксперты сообщили о падении до минимума числа новостроек в Новой Москве

Эксперты сообщили о падении до минимума числа новостроек в Новой Москве
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Только 26 проектов новостроек продавались в Новой Москве по итогам третьего квартала 2019 года, сообщили в компании "Метриум".

Как отметили в агентстве недвижимости, такие показатели стали "самым низким значением за всю семилетнюю историю рынка присоединенных (к Москве - ИФ) территорий".

Так, количество выставленных на продажу домов в третьем квартале, по сравнению со вторым, сократилось на два объекта, а за год - на четыре. Для сравнения, на пике значения (2016 - 2017 года), в Новой Москве продавалось 40 проектов новостроек, отметили в "Метриуме".

Одной из причин сокращения количества новых проектов стала низкая активность девелоперов, считают в компании. Так с января по сентябрь 2019 года в Новой Москве появился в продаже только один жилой комплекс. Уменьшение предложения новостроек на присоединенных к столице территориях также обусловлено частичной или полной остановкой реализации некоторых проектов, поясняют эксперты. Всего в Новой Москве насчитывается не менее пяти проблемных объектов.

Кроме того, в 2019 году начал действовать пятилетний мораторий на выдачу разрешений на строительство жилья в Новой Москве. "Мораторий на строительство новых объектов приведет к сокращению объема предложения, но в будущем. Дело в том, что рынок пополняется новым предложением за счет выхода в продажу корпусов в реализуемых масштабных жилых комплексах. Помимо этого, у работающих на новомосковском рынке девелоперов есть определенный запас разрешительной документации, так что новые объекты еще будут появляться", - пояснила Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум" (участник партнерской сети компании CBRE).

По подсчетам экспертов "Метриум", в III квартале в Новой Москве в продаже насчитывалось 9,1 тыс. квартир.

Метриум Новая Москва

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