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Арестант погиб в столичном СИЗО

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Заключенный, арестованный летом этого года по подозрению в распространении наркотиков, погиб в следственном изоляторе номер 3 в Москве. Столичное управление ФСИН и следователи разбираются в причинах ЧП.

Как рассказал представитель управления Сергей Цыганков, арестант был найден в санузле с ранениями, которые, предположительно, нанес себе сам. Ему была оказана медпомощь, но мужчина скончался.

Обвиняемому вменялась ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков), он был помещен в СИЗО-3 19 июля этого года и "состоял на профилактическом учете как склонный к употреблению наркотических средств".

Начата служебная проверка.

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