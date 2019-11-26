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Власти Москвы обязали застройщиков выполнять чистовую отделку квартир

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Столичное правительство внесло изменения в свое постановление, которые обязывают застройщиков при строительстве новых многоквартирных жилых домов выполнять чистовую отделку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Москомархитектуры во вторник.

Изменения внесены в постановление столичного правительства "Об оптимизации порядка утверждения архитектурно-градостроительных решений (АГР) объектов капитального строительства в городе Москве". Квартиры с базовой отделкой позволяют жителям быстрее переехать и не тратить дополнительные деньги на ремонт до заселения, пояснили в ведомстве. "При этом архитекторы не обязаны для АГР предоставлять полный дизайн-проект, достаточно описания применяемых решений в пояснительной записке", - добавили в Москомархитектуры.

По словам управляющего партнера столичного застройщика "ВекторСтройФинанс" Андрея Колочинского, нововведение предусматривает лишь наличие в АГР обязательного описания применяемых решений в отделке квартир - покрытие пола и стен, установку дверей и так далее.

"Постановление правительства Москвы не регламентирует объем предложения квартир с отделкой, поэтому не способно оказать серьезного влияния на развитие столичного рынка недвижимости", - сказал Колочинский "Интерфаксу".

Он добавил, что сегодня дешевая базовая отделка добавляет до 10 тысяч рублей к стоимости квадратного метра, в комфорт-классе наценка может достигать 20 тысяч рублей.

"В существующей экономической ситуации власти вряд ли бы обязали девелоперов строить все жильё с отделкой, такое требование может ухудшить финансовое положение застройщиков и негативно отразиться на спросе. Несмотря на очевидные плюсы готовых для проживания квартир, большинство покупателей склонны выбирать жильё "в бетоне", чтобы иметь возможность реализовать свой собственный дизайн-проект", - пояснил эксперт.

По словам управляющего партнера "S.A. Ricci жилая недвижимость" Сергея Егорова, за последние несколько лет на первичном рынке города Москвы жилье с отделкой набирает популярность, становясь важным конкурентным преимуществом.

"За последние четыре года доля квартир с чистовой отделкой и white box (предчистовой отделкой - ИФ) увеличилась на 19 п.п. и 7 п.п. (процентных пунктов - ИФ) в общей структуре предложения по объёму реализуемой площади (в старых границах Москвы - ИФ). В 2015 году в предложении преобладали варианты квартир с черновой отделкой", - сказал Егоров.

По состоянию на конец 2015 года доля квартир с чистовой отделкой составляла всего 6% от общего количества выставленного на продажу жилья, доля квартир с white box - 0,9% реализуемых площадей. Остальной объём приходился на квартиры без отделки - 93%, отметил бизнесмен. "По итогам первого полугодия 2019 года, объём предложения квартир с чистовой отделкой увеличился до 25% экспонируемых площадей, а объём предложения квартир с white box составил 8%", - добавил он.

Отделка квартир в новостройках бывает трех видов - черновая, предчистовая и чистовая. Эти понятия юридически не закреплены, но являются общепринятыми в строительной сфере. При черновой отделка квартира сдается в виде бетонного короба с входной дверью и частичной установкой электроснабжения. При чистовой отделке квартира полностью готова к проживанию, затраты по обустройству жилья уже внесены в стоимость недвижимости.

Москомархитектура Москва

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