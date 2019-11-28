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Поступления налога на прибыль в бюджет Москвы за год выросли до 1,1 трлн рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Столичные компании за девять месяцев 2019 года заплатили налог на прибыль в размере 1,11 трлн рублей, сообщает сайт мэрии Москвы со ссылкой на заместителя мэра города Владимира Ефимова.

Как отмечается в сообщении, что это на 22% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом в бюджет Москвы поступило 668,4 млрд рублей, в федеральный - 422,3 млрд рублей.

По данным мэрии, большая часть средств перечислили компании финансово-страховой отрасли - 24% (150,9 млрд рублей), торговой отрасли - 20% (134,1 млрд рублей) и нефтегазовой отрасли - 15% (102,6 млрд рублей).

В свою очередь глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов заявил, что рост прибыли московских предприятий стал результатом увеличения товарооборота в IT-отрасли, консалтинге, рекламе и производстве программных продуктов, а также укрепления рубля и переоценки валютных ценных бумаг.

Москва

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