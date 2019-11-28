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В Москве раскрыли банду, рассылавшую наркотики по почте по России и за рубеж

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в организации в Москве лаборатории по производству сильнодействующих веществ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг.

По словам Волк, сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД пресекли деятельность банды, участники которой, как подозревает полиция, отправляли сильнодействующие вещества по почте в различные регионы РФ и в одну из стран ближнего зарубежья.

Полицейскими задержаны двое местных жителей в одном из почтовых отделений в Москве. У них изъято 48 приготовленных к отправке посылок. Исследование одной из посылок показало, что в ней находилось сильнодействующее вещество тестостерон. Проверка остальных отправлений продолжается.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

"В ходе обыска по месту проживания задержанных обнаружена лаборатория, в которой находилось оборудование для производства запрещенных препаратов, а также вещества, используемые для их изготовления", - сообщила представитель ведомства.

Кроме того, у задержанных было изъято около 50 килограммов готовой продукции, которую подозреваемые планировали отправить через почтовые отделения в Московском регионе, добавила Волк. Расследование деятельности банды продолжается, отметила представитель МВД.

МВД Москва Ирина Волк

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