Пьяного пассажира московского метро задержали за вандализм

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники столичной полиции задержали 24-летнего жителя Подмосковья по подозрению в вандализме на Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления полиции Москвы в понедельник, в дежурную часть УВД на Московском метрополитене сообщили, что в одном из вагонов поезда на "фиолетовой" ветке подземки разбито салонное стекло. Полицейские выяснили, что стекло разбил неизвестный мужчина по время поездки от станции "Улица 1905 года" до станции "Баррикадная". Пассажир повис на поручне в вагоне и ударил в окно поезда ногами, рассказали в пресс-службе главка.

Полицейские задержали подозреваемого в вестибюле "Баррикадной", им оказался 24-летний житель Подмосковья. Как говорит сам задержанный на видео, представленном пресс-службой, он был пьян, когда разбил стекло. "Мне стало плохо, я хотел подтянуться на турникете, но со мной что-то, возможно, случилось", - сказал мужчина.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм). Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, сообщили в полиции.