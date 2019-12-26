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В Москве движение по оранжевой ветке метро прерывалось из-за упавшего на пути пассажира

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В московском метро движение по Калужско-Рижской линии прерывали в утренний час пик из-за упавшего на рельсы пассажира. Инцидент с пассажиром произошел около 8:25 на станции "Китай-города", рассказал информированный источник "Интерфакса".

Чтобы его поднять, снимали напряжение контактного рельса. Из-за этого на время прерывалось движение поездов на участке от станции "Октябрьская" до "Проспекта Мира".

Как себя чувствует пострадавший, неизвестно. Собеседник агентства позднее сказал, что мужчина выжил.

В 8:34 пресс-служба метрополитена сообщила, что движение по линии восстановлено и войдет в график через некоторое время. Представитель предприятия подтвердил, что пассажир упал на рельсы. Движение в сторону "Проспекта Мира" останавливали полностью, в обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами.

Москва Московский метрополитен Китай-город

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