В Москве движение по оранжевой ветке метро прерывалось из-за упавшего на пути пассажира

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В московском метро движение по Калужско-Рижской линии прерывали в утренний час пик из-за упавшего на рельсы пассажира. Инцидент с пассажиром произошел около 8:25 на станции "Китай-города", рассказал информированный источник "Интерфакса".

Чтобы его поднять, снимали напряжение контактного рельса. Из-за этого на время прерывалось движение поездов на участке от станции "Октябрьская" до "Проспекта Мира".

Как себя чувствует пострадавший, неизвестно. Собеседник агентства позднее сказал, что мужчина выжил.

В 8:34 пресс-служба метрополитена сообщила, что движение по линии восстановлено и войдет в график через некоторое время. Представитель предприятия подтвердил, что пассажир упал на рельсы. Движение в сторону "Проспекта Мира" останавливали полностью, в обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами.