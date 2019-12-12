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Останки мамонта нашли в Подмосковье

Останки мамонта нашли в Подмосковье
Фото: Reuters

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Кость взрослого мамонта обнаружили в подмосковных Люберцах, находка передана в местный музей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

По данным экспертов, находка является грудным позвонком взрослой особи, скорее всего, самки. Таким образом, получены доказательство того, что на территории Подмосковья в древности жили мамонты, отмечается в пресс-релизе.

Неопределенный предмет был обнаружен бульдозеристом во время работ по благоустройству Новорязанского шоссе. Мужчина в тот же день передал находку в Люберецкий краеведческий музей.

Московская область Люберцы

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