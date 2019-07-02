Биологи нашли кости древнего шерстистого носорога во время сплава в Башкирии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Более 10 костных останков древних животных найдены биологами геопарка "Янган-Тау" во время сплава по реке Ай.

Как сообщила "Интерфаксу" участница сплава, кандидат биологических наук Полина Полежанкина, среди находок - кости древнего шерстистого носорога.

"Уже определены кости шерстистого носорога. Это древний вид, обитавший на территории современной России и, в частности, Башкирии", - сказала собеседница агентства, добавив, что во время экспедиции обнаружены еще "с десяток явно древних костей".

Видовую принадлежность остальных остатков определит палеонтолог, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрРАН Дмитрий Гимранов, которого в геопарке ждут во второй половине июля.

Полежанкина также рассказала, что территория геопарка была признана перспективной для поиска остатков представителей плейстоценовой мегафауны - мамонтов, шерстистых носорогов, большерогих оленей.

"Кости древних животных хорошо сохраняются в глинах. Их находят по берегам рек, в пещерах. В половодье берега рек размываются и кости выносятся на пляжи или обнажаются в берегах", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, местные жители и ранее находили кости крупных вымерших животных. Так, в школьном краеведческом музее села Лагерево хранятся фрагменты скелета шерстистого носорога Coelodonta antiquitatis (целый череп, плечевая и бедренная кости, коленная чашечка), а также мамонта Mammuthus primigenius (фрагменты бивней, зубы, ребро, берцовая кость) и большерогого оленя Megaloceros giganteus. Еще одна коллекция найденных ископаемых животных хранится в музее села Малояз.

Плейстоцен - эпоха четвертичного периода, начавшаяся 2,588 миллиона лет назад и закончившаяся 11,7 тыс. лет назад.

Шерстистый носорог (лат. Coelodonta antiquitatis) - вымершее млекопитающее семейства носороговых. Исчез 8-14 тыс. лет назад. Основными причинами его вымирания считаются изменение климата и связанные с ним перемены во флоре.