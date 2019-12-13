Строительство станции метро "Внуково" начнется после Нового года

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Станцию московского метро "Внуково" начнут строить после Нового года, сообщил журналистам в пятницу заместитель гендиректора АО "Мосинжпроект" Рустам Черкесов.

"Проектная документация готова и находится на стадии экспертизы. Я уверен, что уже после Нового года начнется строительство станции во "Внуково", - сказал Черкесов.

Он подчеркнул, что новая станция будет полностью интегрирована с инфраструктурой одноименного аэропорта. "Нам важно включить эту станцию в жизнь аэропорта, обеспечить максимальный доступ пассажиров метро к аэропорту. Фактически между станцией метро и будущим аэропортом будет построен прямой подземный переход, который позволит в максимально короткое время дойти от вагонов к посадочным терминалам", - добавил Черкесов.

В конце ноября заммэра Москвы Марат Хуснуллин отмечал, что проектирование станции метро "Внуково", интегрированной с инфраструктурой аэропорта и подходящей туда железнодорожной линией, завершится через три месяца.

"Мы запустили тоннелепроходческий комплекс в сторону Внуково, параллельно завершаем проектирование станций, а также оформляем землю под них", - говорил он.

Как сообщалось, на новом участке Калининско-Солнцевской линии протяженностью около 5,5 км будут размещены две станции - "Пыхтино" и "Внуково". В полном объеме работы планируется завершить к концу 2022 года.