Поиск

Строительство станции метро "Внуково" начнется после Нового года

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Станцию московского метро "Внуково" начнут строить после Нового года, сообщил журналистам в пятницу заместитель гендиректора АО "Мосинжпроект" Рустам Черкесов.

"Проектная документация готова и находится на стадии экспертизы. Я уверен, что уже после Нового года начнется строительство станции во "Внуково", - сказал Черкесов.

МоскваВ мэрии столицы развеяли опасения москвичей насчет Коммунарской линии метроВ мэрии столицы развеяли опасения москвичей насчет Коммунарской линии метроЧитать подробнее

Он подчеркнул, что новая станция будет полностью интегрирована с инфраструктурой одноименного аэропорта. "Нам важно включить эту станцию в жизнь аэропорта, обеспечить максимальный доступ пассажиров метро к аэропорту. Фактически между станцией метро и будущим аэропортом будет построен прямой подземный переход, который позволит в максимально короткое время дойти от вагонов к посадочным терминалам", - добавил Черкесов.

В конце ноября заммэра Москвы Марат Хуснуллин отмечал, что проектирование станции метро "Внуково", интегрированной с инфраструктурой аэропорта и подходящей туда железнодорожной линией, завершится через три месяца.

"Мы запустили тоннелепроходческий комплекс в сторону Внуково, параллельно завершаем проектирование станций, а также оформляем землю под них", - говорил он.

Как сообщалось, на новом участке Калининско-Солнцевской линии протяженностью около 5,5 км будут размещены две станции - "Пыхтино" и "Внуково". В полном объеме работы планируется завершить к концу 2022 года.

метро Москва Внуково

Новости по теме

Новости

Пожар на складе на юге Москвы охватил 3 тыс. кв.м, рухнули перекрытия

На юге Москвы загорелся склад

На месте промзоны в Москве построят необычный ЖК с черными фасадами

Останки мамонта нашли в Подмосковье

Останки мамонта нашли в Подмосковье

Столичные чиновники назвали вероятную причину смерти журналиста Виноградова

Москва встала в девятибалльных пробках

Источник объяснил, почему при прощании с Лужковым гроб оставили закрытым

Источник объяснил, почему при прощании с Лужковым гроб оставили закрытым

Депутат Мосгордумы Шувалова вышла из столичного отделения КПРФ в знак протеста

Источник назвал причиной смерти Лужкова редчайшее осложнение

Прощание с Лужковым пройдет в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');