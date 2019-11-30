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Проект станции метро "Внуково" подготовят через три месяца

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Проектирование станции метро "Внуково", интегрированной с инфраструктурой аэропорта, будет завершено через три месяца, заявил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, запущен тоннелепроходческий комплекс в сторону Внуково, параллельно завершается проектирование станций, а также оформление земли под них.

Хуснуллин отметил, что станция метро "Внуково" будет интегрирована со всей необходимой инфраструктурой аэропорта, а также подходящей туда железнодорожной линией.

Как добавил заммэра, помимо этого, в проект будет включен надземный перехватывающий паркинг, поскольку сейчас там не хватает мест на парковках.

Он подчеркнул, что аэропорт "Внуково" будет единственным, имеющим собственную станцию метро.

Ранее Хуснуллин сообщал, что на новом участке Калининско-Солнцевской линии будут размещены две станции. В полном объеме работы планируется завершить до конца 2022 года.

Москва Внуково

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