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"Желтый" уровень опасности действует в Москве из-за снега и обледенения

"Желтый" уровень опасности действует в Москве из-за снега и обледенения
Фестиваль Дедов Морозов на ВДНХ
Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столичном регионе до понедельника, сообщил Гидрометцентр России в воскресенье.

По информации метеослужбы, до 16:00 16 декабря в Москве и Подмосковье действует повышенный, "желтый" уровень опасности из-за снега и обледенения.

По прогнозу Гидрометцентра, в столичном регионе сохранится облачная погода, будут идти осадки в виде дождя со снегом. В воскресенье днем и в ночь на понедельник в Москве и Подмосковья ожидается от +1 до +3 градусов.

Атмосферное давление в ближайшие сутки будет близко к норме, в диапазоне от 744 до 746 мм рт.ст.

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