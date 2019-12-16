Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

Программист Сергей Суровцев Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным арест Сергея Суровцева, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов в ходе протестной акции летом в столице, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

"Апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения", - сказали в суде. Таким образом, Суровцев останется под стражей до 27 января 2020 года.

По мнению следствия, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться и помешать расследованию. Защита настаивала на необоснованности этих доводов.

Суровцев был задержан 28 ноября, на следующий день Басманный суд санкционировал его арест. Ему предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Свою вину Суровцев не признает.

Как утверждают в Следственном комитете РФ (СКР), 27 июля на Тверской улице в Москве Суровцев, ударил сотрудника Росгвардии секцией металлического ограждения, а затем попытался блокировать движение других сотрудников правоохранительных органов, после чего скрылся в толпе.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую прошли 8 сентября.

После акции СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и ряд дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

В тот день были задержаны больше тысячи человек. Некоторые из них стали фигурантами уголовного дела. Семь из них уже были осуждены по статье о применении насилия к полицейским и о разжигании ненависти (блогер Владислав Синица), дела еще шестерых были закрыты.