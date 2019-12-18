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Движение на зеленой ветке московского метро прерывалось из-за пассажира на пути

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В среду утром движение поездов было нарушено на зеленой ветке московского метро из-за пассажира, оказавшегося на путях, сообщила пресс-служба столичной подземки утром в среду.

В настоящее время движение восстановлено, однако на вхождение в график понадобится некоторое время, говорится в сообщении, размещенном в твиттере ведомства.

Очевидцы и пользователи соцсетей сообщают о большом скоплении людей на перронах некоторых станций Замоскворецкой линии, в частности, "Орехово" и "Кантемировской".

Ранее сообщалось, что на Замоскворецкой линии нет движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

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