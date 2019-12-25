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Пассажир упал на пути на станции метро "Пушкинская" в центре Москвы

На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции "Беговая" до станции "Таганская, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами

Пассажир упал на пути на станции метро "Пушкинская" в центре Москвы
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел на станции "Пушкинская" "фиолетовой" ветки московского метро в среду утром, сообщила пресс-служба столичной подземки.

"На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции "Беговая" до станции "Таганская" из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в твиттере.

Источник "Интерфакса" уточнил, что инцидент произошел на станции "Пушкинская" около 7:50. Для извлечения пассажира снято напряжение контактного рельса.

"Пассажир упал под прибывающий поезд", - подчеркнул собеседник агентства.

Москва Московский метрополитен Таганско-Краснопресненская линия

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