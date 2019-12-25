Пассажир выжил после падения на рельсы московского метро

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Около 15 минут понадобилось для извлечения пассажира, упавшего под прибывающий поезд на станции метро "Пушкинская" в Москве утром в среду, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, пассажир выжил, а движение на Таганско-Краснопресненской линии было восстановлено примерно в 8:05.

Пресс-служба московского метро подтвердила восстановление движения на "фиолетовой" ветке.

Ранее сообщалось, что на Таганско-Краснопресненской линии не было движения поездов от станции "Беговая" до станции "Таганская" из-за падения пассажира на пути. Инцидент произошел около 7:50