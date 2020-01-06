В Подмосковье нашли мертвыми, предположительно, топ-менеджера "Роскосмоса" и его брата

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Следователи в рамках уголовного дела расследуют смерть двух братьев в подмосковном поселке Биокомбинат. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области в понедельник.

В сообщении говорится, что 5 января 2020 года в квартире, расположенной в посёлке Биокомбинат г.о. Лосино-Петровский с огнестрельным ранением груди обнаружено тело 36-летнего мужчины, а также с огнестрельным ранением головы найдено тело его 31-летнего брата.

Следственный отдел по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по предварительным данным младший брат в ходе конфликта убил старшего, а затем покончил с собой.

Ранее в СМИ сообщалось, что старшим из братьев может являться начальник одного из отделов "Роскосмоса" Сергей Хайкин.

В пресс-службе "Роскосмоса" заявили "Интерфаксу", что действия следственных органов не комментируют.