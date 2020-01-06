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"Роскосмос" опроверг убийство своего сотрудника

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Информация об убийстве сотрудника "Роскосмоса" не соответствует действительности, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

"В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С.А. Хайкина сообщаем, что он не является сотрудником госкорпорации "Роскосмос", - сказали в пресс-службе.

Ранее в ряде средств массовой информации появилась информация о том, что в Подмосковье был застрелен из охотничьего ружья начальник одного из отделов "Роскосмоса", при этом его брат покончил с собой.

В пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области ранее сообщили, что расследуется смерть двух братьев в подмосковном поселке Биокомбинат. В пресс-службе отметили, что по предварительным данным младший брат в ходе конфликта убил старшего, а затем покончил с собой.

Роскосмос Московская область

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