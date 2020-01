На улучшение позиций Москвы в 6 международных рейтингах потратят почти 50 млн руб.

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Победителем конкурса на повышение позиций Москвы в шести международных рейтингах городов мира стала ООО "ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование" (российская структура PricewaterhouseCoopers, PwC), с компанией заключен контракт на 49,8 млн рублей.

Согласно информации Единой информационной системы госзакупок, российская "дочка" PwC, в соответствии с контрактом, должна разработать стратегию по формированию положительного образа столицы РФ как безопасного, прогрессивного и привлекательного места для туризма, проживания и инвестиций путем улучшения ее позиций в международных рейтингах городов мира.

Целью контракта является улучшения позиций российской столицы в рейтингах Quality of Living, составляемый Mercer; Cities in Motion, составляемый IESE; Sustainable Cities Index, составляемый Arcadis; Safe Cities Index, составляемый Intelligence Unit при The Economist; Global Power City Index, составляемый MORI; а также World's Most Liveable Cities, составляемый Intelligence Unit при The Economist.

Победитель конкурса в соответствии с контрактом проанализирует перечень мероприятий, проводимых в Москве, чтобы выяснить, какие сферы столичной жизни можно было бы улучшить, чтобы повысить позиции мегаполиса в международных рейтингах. Компания также должна предложить идеи мероприятий, которые можно провести в краткосрочном периоде и которые смогут улучшить позиции Москвы в международных рейтингах в течение 1-2 лет, в среднесрочном периоде - в течение 3-5 лет.

Кроме того, победитель конкурса должен заняться распространением среди экспертов актуальной информации "о положительных изменениях в развитии Москвы", а также оказать методическую и организационную поддержку заказчику - ГБУ Москвы "Аналитический центр" - при общении с экспертным сообществом. Контракт включает и другие мероприятия по улучшению имиджа российской столицы.