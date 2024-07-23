Суд в Москве арестовал обвиняемого в организации незаконной миграции

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы санкционировал арест обвиняемого в незаконной миграции.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Головина Александра Евгеньевича на срок до 23 сентября", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Головин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Ему грозит до семи лет заключения.

Также до 22 сентября арестован второй фигурант дела Русланбек Кожоев. Он также обвиняется в организации незаконной миграции.

Ранее в СКР сообщили о задержании двоих подозреваемых в расселении десятков незаконных мигрантов в квартиры умерших москвичей. Как отметили в ведомстве, задержаны организатор и участник преступной группы.

По данным следствия, не позднее 1 сентября 2023 года "соучастники заселяли иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории РФ, в более чем 150 квартир, собственники которых скончались".