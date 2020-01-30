Адвокат Феофанова заявил, что обыск у Голунова разрешил генерал-майор Пучков

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Обыск в квартире журналиста "Медузы" Ивана Голунова, после которого было объявлено, что у него нашли наркотики и весы, санкционировал бывший начальник УВД Западного округа Москвы генерал-майор полиции Андрей Пучков. Об этом в Басманном суде сообщил адвокат фигуранта дела Романа Феофанова Александр Шабуров.

По его словам, суд дал разрешение осмотреть дом Голунова в мае по представлению Пучкова. Голунова задержали 6 июня в Москве. На следующий день пресс-служба ГУ МВД Москвы объявила, что у него в рюкзаке и затем в квартире нашли наркотики. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что дело Голунова закрыто за его непричастностью к преступлению. Пучков и начальник антинаркотического управления ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин после этого были уволены, как и оперативники, задерживавшие журналиста.

Фигурантами дела о подброшенных наркотиках стали четыре бывших сотрудника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.



Ляховца следствие считает организатором преступной схемы по незаконному привлечению Голунова к уголовной ответственности. Всем фигурантам вменяют фальсификацию улик, хранение наркотиков и превышение должностных полномочий.

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Андрей Щиров также был допрошен, заявил, что не знал о действиях подчиненных и остался в статусе свидетеля, рассказал информированный источник "Интерфакса".



Басманный суд арестовал Феофанова до 29 марта. Он и другие фигуранты вины не признают. Ляховец пожаловался членам ОНК на давление следствия.