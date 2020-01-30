Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:58

Адвокат Феофанова заявил, что обыск у Голунова разрешил генерал-майор Пучков

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Обыск в квартире журналиста "Медузы" Ивана Голунова, после которого было объявлено, что у него нашли наркотики и весы, санкционировал бывший начальник УВД Западного округа Москвы генерал-майор полиции Андрей Пучков. Об этом в Басманном суде сообщил адвокат фигуранта дела Романа Феофанова Александр Шабуров.

По его словам, суд дал разрешение осмотреть дом Голунова в мае по представлению Пучкова. Голунова задержали 6 июня в Москве. На следующий день пресс-служба ГУ МВД Москвы объявила, что у него в рюкзаке и затем в квартире нашли наркотики. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что дело Голунова закрыто за его непричастностью к преступлению. Пучков и начальник антинаркотического управления ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин после этого были уволены, как и оперативники, задерживавшие журналиста.

Фигурантами дела о подброшенных наркотиках стали четыре бывших сотрудника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

Ляховца следствие считает организатором преступной схемы по незаконному привлечению Голунова к уголовной ответственности. Всем фигурантам вменяют фальсификацию улик, хранение наркотиков и превышение должностных полномочий.

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Андрей Щиров также был допрошен, заявил, что не знал о действиях подчиненных и остался в статусе свидетеля, рассказал информированный источник "Интерфакса".

Басманный суд арестовал Феофанова до 29 марта. Он и другие фигуранты вины не признают. Ляховец пожаловался членам ОНК на давление следствия.

Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

7
Андрей Пучков МВД Иван Голунов Владимир Колокольцев Юрий Девяткин Роман Феофанов

Новости по теме

Новости

Вузам Москвы рекомендовали продлить каникулы для студентов из КНР из-за вируса

Новый коронавирус в Китае

"Макдоналдс" на Пушкинской площади отменил акцию 31 января из-за коронавируса

"Макдоналдс" на Пушкинской площади отменил акцию 31 января из-за коронавируса
Новый коронавирус в Китае

В некоторых московских аптеках закончились медицинские маски

В некоторых московских аптеках закончились медицинские маски

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

Единая транспортная карта для проезда в Москве и области появится в 2020 году

Единая транспортная карта для проезда в Москве и области появится в 2020 году

Что случилось этой ночью: среда, 29 января

"Желтый" уровень погодной опасности сохранится в Москве и Подмосковье до конца недели

Пожар на ТЭЦ-26 в Москве потушили

Пожар на ТЭЦ-26 в Москве потушили

Трансформатор загорелся в Москве на ТЭЦ-26

Родители девочки, пять лет прожившей в перинатальном центре, объявлены в розыск

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');