В Москве четырех полицейских уволили из-за дела Голунова

Они служили в УВД Западного административного округа столицы

Пикет у здания ГУ МВД в поддержку журналиста Ивана Голунова Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Из-за дела журналиста Ивана Голунова из полиции уволили четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Это решение приняли по итогам служебной проверки.

Ранее сообщалось, что в связи с этим делом от работы отстранили пять сотрудников этого управления. "Коммерсантъ" называл имена четверых: это старший оперуполномоченный отдела по по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Денис Коновалов и три оперативника УВД ЗАО - Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Дмитрий Кожанов.

Журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова 6 июня задержали в центре Москвы. Задержание проводили сотрудники УВД по ЗАО ГУ МВД столицы. В МВД объявили, что у него при себе и дома нашли наркотики. 8 июня суд поместил его под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотических веществ. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил, что экспертиза подтвердила непричастность журналиста к покушению на сбыт, и обвинения с него сняты.

По словам министра, задержавшие Голунова полицейские были отстранены от работы на время проверки. Также он попросил президента Владмира Путина снять с должностей двух генералов МВД - начальника УВД ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по незаконному обороту наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.

26 июня стало известно, что рапорт об отставке подал заместитель Пучкова - замначальника УВД ЗАО Москвы Игорь Петухов. 3 июля пресс-служба городского главка МВД сообщила, что на время проверки от должности отстранен начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров.

Дело Голунова, которое стало делом в отношении неустановленного круга лиц, было передано в Следственный комитет, который будет выяснять происхождение "найденных" у журналиста наркотиков.