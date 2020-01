Новогодние украшения с улиц Москвы начнут убирать в ночь на 1 февраля

#ПутешествиевРождество в этом сезоне посетили больше 21 млн человек. Но мы решили продлить работу фестиваля до конца января. Чтобы те, кто уезжал на праздники, или наоборот, не мог приехать в это время, все-таки окунулись в новогоднюю атмосферу. ⠀ Наши фестивали носят уже международный характер. Во-первых, мы приглашаем иностранцев к участию в организации. Во-вторых, такие события, как "Путешествие в Рождество", "Московская весна a cappella", "Времена и эпохи" привлекают зарубежных туристов. Турагентства учитывают графики наших фестивалей. И мы заметили, что поток туристов прямо связан с фестивальной активностью.

