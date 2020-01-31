Новогодние украшения с улиц Москвы начнут убирать в ночь на 1 февраля

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В ночь на субботу, 1 февраля, начнется демонтаж новогодних елей и праздничных украшений с новогодней символикой в Москве, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам.

Он пояснил, что конструкции перевезут на склады, где затем их подготовят для украшения столицы к следующему Новому году".

Бирюков напомнил, что в центре и округах столицы было установлено более 300 новогодних елей. Некоторые впервые были украшены корпоративной символикой предприятий комплекса городского хозяйства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин учел пожелания горожан и принял решение продлить московский фестиваль "Путешествие в Рождество" до 31 января.