Новогодние украшения с улиц Москвы начнут убирать в ночь на 1 февраля
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В ночь на субботу, 1 февраля, начнется демонтаж новогодних елей и праздничных украшений с новогодней символикой в Москве, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам.
Он пояснил, что конструкции перевезут на склады, где затем их подготовят для украшения столицы к следующему Новому году".
Бирюков напомнил, что в центре и округах столицы было установлено более 300 новогодних елей. Некоторые впервые были украшены корпоративной символикой предприятий комплекса городского хозяйства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин учел пожелания горожан и принял решение продлить московский фестиваль "Путешествие в Рождество" до 31 января.
#ПутешествиевРождество в этом сезоне посетили больше 21 млн человек. Но мы решили продлить работу фестиваля до конца января. Чтобы те, кто уезжал на праздники, или наоборот, не мог приехать в это время, все-таки окунулись в новогоднюю атмосферу. ⠀ Наши фестивали носят уже международный характер. Во-первых, мы приглашаем иностранцев к участию в организации. Во-вторых, такие события, как "Путешествие в Рождество", "Московская весна a cappella", "Времена и эпохи" привлекают зарубежных туристов. Турагентства учитывают графики наших фестивалей. И мы заметили, что поток туристов прямо связан с фестивальной активностью.