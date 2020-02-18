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Посадившая 9-летнего сына за руль москвичка предстанет перед судом

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело жительницы Москвы, посадившей несовершеннолетнего сына за руль автомобиля, направлено в Троицкий суд столицы для рассмотрения по существу, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ во вторник.

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По данным следствия, вечером 25 января лишенная права управления автомобилем женщина, находясь за рулем Volkswagen каршеринговой компании, ехала по улице Островитянова, посадив себе на колени сына 2011 года рождения и позволив ему управлять рулем во время движения машины.

Таким образом, отметили в надзорном ведомстве, москвичка "вовлекла малолетнего сына в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни". По данным прокуратуры, она полностью признала вину и раскаялась. В ведомстве добавили, что в отношении матери избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва

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