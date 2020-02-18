Посадившая 9-летнего сына за руль москвичка предстанет перед судом

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело жительницы Москвы, посадившей несовершеннолетнего сына за руль автомобиля, направлено в Троицкий суд столицы для рассмотрения по существу, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ во вторник.

По данным следствия, вечером 25 января лишенная права управления автомобилем женщина, находясь за рулем Volkswagen каршеринговой компании, ехала по улице Островитянова, посадив себе на колени сына 2011 года рождения и позволив ему управлять рулем во время движения машины.

Таким образом, отметили в надзорном ведомстве, москвичка "вовлекла малолетнего сына в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни". По данным прокуратуры, она полностью признала вину и раскаялась. В ведомстве добавили, что в отношении матери избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.