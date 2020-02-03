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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:52

В Москве "заминировали" онкоцентр имени Блохина

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Консультативно-диагностическое отделение онкоцентра имени Блохина временно не работает из-за угрозы минирования, но операции проводятся в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе центра в понедельник.

"Был звонок о минировании, мы действуем в соответствии с регламентом, сейчас нас проверяют. Новых пациентов в консультативно-диагностическое отделение не запускаем, а тех, кто уже пришел, выводим", - сказали в пресс-службе центра.

По словам представителя пресс-службы, сейчас помещения центра "проверяют, пока все вроде чисто". "Все остальные отделения работают в штатном режиме, пациенты остаются на своих местах, идут операции", - сказали в пресс-службе.

НМИЦ имени Блохина Москва

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