В Москве мужчину обвинили в государственной измене

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы в четверг, 6 февраля, рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста гражданину РФ Виктору Королеву, обвиняемому в государственной измене.

"Заседание пройдет в закрытом режиме", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. В суде уточнили, что мужчине предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена), наказание по которому предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

В суде отказались от иных комментариев, уточнив, что материалы дела содержат гриф "секретно" и не могут быть разглашены.

В середине октябре 2019 года в Москве задержали и затем по решению суда арестовали некоего Алексея Валуева, также заподозренного в госизмене.