Пассажир упал на рельсы станции московского метро "Марьина Роща"
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Движение поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии прервано из-за падения пассажира на пути, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной подземки.
Собеседник агентства уточнил, что нет движения поездов от станции "Петровско-Разумовская" до "Трубной" по направлению в центр, в обратном направлении поезда ходят с увеличенными интервалами.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что инцидент произошел на станции "Марьина Роща".
Позднее собеседник агентства уточнил, что мужчина погиб. Он не уточнил, почему произошел несчастный случай.
На северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) увеличены интервалы движения поездов из-за пассажира на пути.— Московское метро (@MetroOperativno) February 13, 2020