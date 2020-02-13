Пассажир упал на рельсы станции московского метро "Марьина Роща"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Движение поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии прервано из-за падения пассажира на пути, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной подземки.

Собеседник агентства уточнил, что нет движения поездов от станции "Петровско-Разумовская" до "Трубной" по направлению в центр, в обратном направлении поезда ходят с увеличенными интервалами.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что инцидент произошел на станции "Марьина Роща".

Позднее собеседник агентства уточнил, что мужчина погиб. Он не уточнил, почему произошел несчастный случай.