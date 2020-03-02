На станции метро "Домодедовская" пассажир упал под поезд

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - На Замоскворецкой линии московского метро пассажир упал на рельсы и попал под поезд, подъехавший к станции "Домодедовская". Об этом рассказал информированный источник "Интерфакса".

Чтобы извлечь пострадавшего, было снято напряжение контактного рельса. В каком состоянии пострадавший, собеседник агентства не знает.

Прервалось движение поездов от станции "Алма-Атинская" до станции "Орехово" по направлению в центр.

В пресс-службе метрополитена подтвердили, что пассажир упал на пути. В течение некоторого времени из-за этого были сбои в движении от "Алма-Атинской" до "Орехово". В 13:10 на предприятии сообщили, что движение на линии восстановлено и вводится в график.