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В Москве несовершеннолетние брат и сестра заявили врачам, что их избили родители

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Москве проверяют информацию о возможном избиении двух детей их родителями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

Как рассказали в пресс-службе, в четверг, 13 февраля, в полицию поступило сообщение из детской поликлиники о том, что к врачам медучреждения обратилась несовершеннолетняя девочка, рассказавшая, что она и брат были избиты родителями.

Оба ребенка были госпитализированы в медицинское учреждение, подчеркнули в полиции. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва МВД

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