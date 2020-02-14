В Москве возбудили дело против родителей подростков, которые жаловались на избиения

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту истязания родителями двоих несовершеннолетних в Москве, а также дадут оценку действиям органов опеки. Об этом рассказала представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По ее словам, следственные органы Главного следственного управления СК России по Москве возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) и частью 1 статьи 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем)".

Основанием для этого стали результаты доследственной проверки, организованной столичными следователями, по сообщению средств массовой информации.

По данным следствия, родители в течение нескольких лет систематически причиняли физические и психические страдания, нанося побои несовершеннолетним детям 2004 и 2005 годов рождения.

Иванова отметила, что на данный момент дети с телесными повреждениями госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как пояснила представитель управления, мать детей установлена и доставлена в подразделение ведомства, с ней проводятся следственные действия. Следователи принимают все необходимые меры к установлению местонахождения отца.

"В рамках уголовного дела следователи проверят условия жизни и проживания несовершеннолетних в семье и детально разберутся во всех обстоятельствах и причинах, повлекших причинение вреда здоровью детей", - сказала Иванова.

Также следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в указанной семье. Для этого началась доследственная проверка, чтобы выяснить, есть ли признаки халатности (статья 293 УК РФ).

Ход расследования уголовного дела и процессуальной проверки находятся на контроле у руководства ГСУ СК России по Москве.

Ранее сообщалось, что двое подростков пожаловались в московскую поликлинику на противоправные действия со стороны родителей. Оба несовершеннолетних были госпитализированы в медицинское учреждение. Инцидентом с подростками заинтересовались МВД и Следственный комитет.