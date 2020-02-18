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Источник рассказал о гибели двух человек в массовой драке на стройке в Ногинске

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Ногинске в ночь на вторник строители из Белоруссии устроили массовую драку на территории стройкомплекса. Погибли два человека, еще один пострадал, рассказал информированный источник "Интерфакса".

По его данным, все участники конфликта - граждане Белоруссии и трудоустроены по российским законам.

В пресс-службе подмосковного управления полиции подтвердили, что в Ногинске была массовая драка. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и ищут участников конфликта.

Московская область Ногинск Белоруссия

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