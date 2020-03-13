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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

В Петербурге произошла массовая драка выходцев из Дагестана и Узбекистана

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге полицейские задержали 11 предполагаемых участников массовой дрки у ТРЦ "Галерея", сообщил информированный источник "Интерфакса". По версии следствия, конфликт произошел между гражданами Узбекистана и выходцами из Дагестана.

В драке участвовало 15 человек, они разошлись до приезда полиции. Один из них получил колото-резаную рану в бедро, его увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Задержанным - от 18 до 25 лет, все они - уроженцы Узбекистана и Дагестана, сказал собеседник агентства. На них завели дело о хулиганстве.

Петербург МВД Дагестан Узбекистан

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