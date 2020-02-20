В московском метро усилили меры санитарной безопасности из-за коронавируса

Предприятие сослалось на решение правительства ограничить въезд граждан КНР

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Московский метрополитен усилил меры санитарной безопасности в связи с сезонной вспышкой ОРВИ, а также в связи с решением правительства ограничить въезд граждан Китая в Россию с 20 февраля. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Пассажиров попросили отнестись к этому с пониманием.

В метро усилено наблюдение за пассажирами и предприятие готовится помочь иностранным туристам получить медицинскую помощь и помощь переводчика. В случае необходимости пассажирам советуют обращаться к сотрудникам на станциях.

"Мосметро пытается оградить пассажиров от инфекций и помочь тем, кто с явными признаками недомогания входит на станции", - говорится в пресс-релизе.

В связи с усилением мер санитарной безопасности в поездах стали в два раза чаще менять воздушные фильтры. В депо составы обрабатывают специальными лампами и чистящими средствами. Сотрудникам выдали средства дезинфекции.

"Благодаря тщательному контролю работы вентиляционного оборудования и комплексу обязательных санитарных мер Московский метрополитен за почти 85 лет своей истории ни разу не становился источником эпидемического распространения инфекционных болезней, не станет и сейчас", - заверили на предприятии.

Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением временно закрыл въезд в страну с 20 февраля гражданам Китая, которые хотят попасть в Россию на работу, учебу, как туристы или с частной целью. Вице-премьер Татьяна Голикова, руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, объяснила это ограничение тем, что не получится обеспечить карантин для тысяч человек.