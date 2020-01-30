Вузам Москвы рекомендовали продлить каникулы для студентов из КНР из-за вируса

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В столичных вузах усилят меры карантинно-медицинского контроля из-за коронавируса, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Совет ректоров вузов Москвы и области порекомендовал университетам в столице продлить каникулы китайским студентам до 1 марта, сказала Ракова в четверг журналистам. По ее словам, правительство Москвы ведет совместную работу по организации медицинского контроля учащихся из КНР, что не допустить проникновения и распространения коронавируса в городе.

"Будет организован совместный медицинский контроль в общежитиях, куда после каникул вернулись ребята из Китая", - отметила вице-мэр.

Накануне, 29 января, стало известно, что Московский государственный университет (МГУ) проведет медицинский осмотр всех прибывающих из Китая студентов и преподавателей на коронавирус, соответствующий приказ подписал ректор вуза Виктор Садовничий.

Кроме того, в четверг стало известно, что Минобрнауки РФ приказало ректорам вузов обеспечить продление студентам из Китая каникул до 2 марта из-за ситуации с вирусом. Соответствующая информация была опубликована в приказе ведомства.

Ситуация в вузах Благовещенска

Ранее в четверг также стало известно, что Благовещенский педагогический университет (БГПУ) на фоне сложной ситуации с распространением коронавируса в Китае и временным закрытием границы с РФ продлил до 1 марта каникулы китайским студентам. Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления по научной работе и международному сотрудничеству БГПУ, директор института Конфуция Николай Кухаренко, изначально студенты из КНР должны были выйти на занятия в вузе 10 февраля.

Учебный процесс, по его словам, из-за растянувшихся каникул в дальнейшем придется менять. Не исключено, что будут запланированы дополнительные занятия по субботам. В БГПУ обучается около 300 студентов, из которых отметить с родными китайский Новый год на Родину выехали более 270 человек.

В университете также работают 13 преподавателей из КНР, они преподают китайский язык в институте Конфуция. Восемь из них уехали на новогодние праздники в Китай и вернуться пока не могут. "Это также отразиться на учебном процессе, мы перекраиваем расписание, так как с 3 февраля должны начаться занятия. Будем совмещать группы", - отметил собеседник агентства.

Китайские студенты обучаются и в Амурском госуниверситете, также расположенном в Благовещенске. Из 209 человек в вузе на праздники остались 19 граждан КНР. В университете агентству пояснили, что каникулы решено не продлевать, учащихся из КНР переведут на дистанционное обучение по индивидуальному графику на период карантина.

29 января вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением нового "уханьского" вируса сообщила, что на этом заседании было решено продлить до 1 марта каникулы китайских студентов, уехавших из России домой отмечать Новый год по лунному календарю.