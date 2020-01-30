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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:58

Вузам Москвы рекомендовали продлить каникулы для студентов из КНР из-за вируса

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В столичных вузах усилят меры карантинно-медицинского контроля из-за коронавируса, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Совет ректоров вузов Москвы и области порекомендовал университетам в столице продлить каникулы китайским студентам до 1 марта, сказала Ракова в четверг журналистам. По ее словам, правительство Москвы ведет совместную работу по организации медицинского контроля учащихся из КНР, что не допустить проникновения и распространения коронавируса в городе.

"Будет организован совместный медицинский контроль в общежитиях, куда после каникул вернулись ребята из Китая", - отметила вице-мэр.

Новый коронавирус в Китае

Накануне, 29 января, стало известно, что Московский государственный университет (МГУ) проведет медицинский осмотр всех прибывающих из Китая студентов и преподавателей на коронавирус, соответствующий приказ подписал ректор вуза Виктор Садовничий.

Кроме того, в четверг стало известно, что Минобрнауки РФ приказало ректорам вузов обеспечить продление студентам из Китая каникул до 2 марта из-за ситуации с вирусом. Соответствующая информация была опубликована в приказе ведомства.

Ситуация в вузах Благовещенска

Ранее в четверг также стало известно, что Благовещенский педагогический университет (БГПУ) на фоне сложной ситуации с распространением коронавируса в Китае и временным закрытием границы с РФ продлил до 1 марта каникулы китайским студентам. Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления по научной работе и международному сотрудничеству БГПУ, директор института Конфуция Николай Кухаренко, изначально студенты из КНР должны были выйти на занятия в вузе 10 февраля.

Учебный процесс, по его словам, из-за растянувшихся каникул в дальнейшем придется менять. Не исключено, что будут запланированы дополнительные занятия по субботам. В БГПУ обучается около 300 студентов, из которых отметить с родными китайский Новый год на Родину выехали более 270 человек.

В университете также работают 13 преподавателей из КНР, они преподают китайский язык в институте Конфуция. Восемь из них уехали на новогодние праздники в Китай и вернуться пока не могут. "Это также отразиться на учебном процессе, мы перекраиваем расписание, так как с 3 февраля должны начаться занятия. Будем совмещать группы", - отметил собеседник агентства.

Китайские студенты обучаются и в Амурском госуниверситете, также расположенном в Благовещенске. Из 209 человек в вузе на праздники остались 19 граждан КНР. В университете агентству пояснили, что каникулы решено не продлевать, учащихся из КНР переведут на дистанционное обучение по индивидуальному графику на период карантина.

29 января вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением нового "уханьского" вируса сообщила, что на этом заседании было решено продлить до 1 марта каникулы китайских студентов, уехавших из России домой отмечать Новый год по лунному календарю.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Анастасия Ракова Москва Китай

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