Власти Москвы проверят детский медцентр, заказавший иконостас за 1 млн рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Департамент здравоохранения Москвы решил проверить детский Центр медпомощи имени Войно-Ясенецкого после сообщений СМИ о том, что организация разместила заказ на покупку иконостаса почти за 1 млн рублей для больничной церкви. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

В центре пройдет внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности. Также чиновники проверят, обеспечена ли больница лекарствами и расходными материалами. О результатах проверки будет объявлено дополнительно.

Ранее о планах медцентра купить иконостас для храма Живоначальной Троицы сообщил телеканал "360", который сослался на данные сайта госзакупок.

Объявление о тендере было опубликовано 25 февраля, заявки на конкурс принимаются до 4 марта, аукцион намечен на 6 марта. Начальная цена заказа 996 000 рублей. Медцентр указал, что оплатит закупку не из бюджетных средств, а за счет денег, полученных в результате предпринимательства и иной деятельности.

Ширина иконостаса должна составить 5,17 метра, высота — 2,63 метра. Сюжет икон будет согласовываться в индивидуальном порядке, сроки поставки - 120 дней со дня заключения контракта.

Директор медцентра, нейрохирург Андрей Притыко, окончил также Академию госслужбы при президенте по специальности госуправление, изучил деловое администрирование в Московской международной высшей школе бизнеса, а также окончил Свято-Тихоновский университет по специальности теология.

Иконостас будет закуплен за деньги благотворителей, сообщил Притыко "Газете.ру".

"Деньги на этот иконостас передали целевые благотворители. У нас договора есть соответствующие", - отметил он.