Самолет рейса Москва-Бангкок с треснувшим лобовым стеклом сел во "Внуково"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет авиакомпании "Россия", в пятницу вылетевший из Москвы в Бангкок и запросивший возврат и посадку в связи с появлением трещины на стекле в кабине пилотов, приземлился в аэропорту "Внуково". Это следует из данных сервиса FlightRadar.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что "экипаж самолёта Москва-Бангкок доложил о возврате на аэродром вылета из-за растрескивания лобового стекла". На борту 191 пассажир и экипаж из 14 человек, сказал собеседник агентства. По его словам, самолет возвращался в аэропорт "Шереметьево".

Авиакомпания "Россия" предоставит пассажирам вынужденно севшего во "Внуково" самолета резервный борт.

"Пассажирам будут оказаны услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании. В терминале "Внуково" им будут предоставлены напитки и горячее питание. Вылет резервного самолета планируется после 13:30 ",- сказали "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании "Россия".

Самолет, совершивший вынужденную посадку, вылетал из другого московского аэропорта - "Шереметьево". Как пояснил "Интерфаксу" информированный источник, самолёт совершил посадку во "Внуково" по решению капитана воздушного судна, так как в этом аэропорту у авиакомпании "Россия" находится ремонтная база.