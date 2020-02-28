Двое погибли в бане из-за "сухого льда" на дне рождения блогерши в Москве

Возбуждено уголовное дело

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Два посетителя банного комплекса на юге Москвы получили смертельные химические ожоги, еще трое госпитализированы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Во время празднования дня рождения в столичном банном комплексе по адресу Коломенский проспект, дом 10 пять человек отравились жидким азотом из-за попадания искусственного льда в бассейн", - сказал собеседник агентства.

В результате инцидента два человека скончались от химических ожогов. Еще трое госпитализированы.

Как уточнил источник, свое 29-летие в банном комплексе отмечала интернет-блогер Екатерина Диденко.

Она выложила в сториз в инстаграме видео, в котором сообщила, что осталась жива.

"Я жива, я нахожусь под дверями реанимации, кто умер - я не знаю", - сказала Диденко на записи.

Позднее старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту смерти двух человек в банном комплексе в Коломенском проезде возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, двое посетителей банного комплекса "в результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов" скончались на месте происшествия. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, но число их Иванова не уточнила.