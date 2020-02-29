Бастрыкин поручил расследование гибели людей в бане столичному главку СК

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о гибели двух человек в банном комплексе на юге Москвы столичному главку ведомства.

По данным следствия, 28 февраля в банном комплексе на Коломенском проезде компания из 18 человек отмечала день рождения. В результате "использования химических элементов для создания визуальных эффектов" двое посетителей погибли на месте происшествия. Источник "Интерфакса" сообщал, что в бассейн попал искусственный лед.

В СК отметили, что еще несколько человек госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как сообщил источник "Интерфакса", в бане отмечала свое 29-летие инстаграм-блогер Екатерина Диденко. По его информации, госпитализированы три человека.