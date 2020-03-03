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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

Мужчина с ножом напал на полицейский патруль в Москве

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Дело о насилии против полицейских возбуждено в Москве после нападения вооруженного ножом неадекватного мужчины на патрульный экипаж, сообщила во вторник "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По ее словам, 2 марта полицейские приехали на вызов к дому по улице Бутлерова в Юго-западном административном округе, где мужчина резал себя ножом. Увидев патрульных, неадекватный мужчина попытался на них напасть, из-за чего те были вынуждены применить табельное оружие. Сейчас нападавший находится в медучреждении.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Позднее в пресс-службе столичного главка МВД "Интерфаксу" рассказали о еще одном инциденте. Сотрудники уголовного розыска во вторник совместно с сотрудниками Росгвардии на Большой Тульской улице намеревались задержать подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Он оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, полицейские применили табельное оружие. Подозреваемый задержан, ему оказали первую помощь.

Москва

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