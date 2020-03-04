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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Приставы Москвы в 2019 году запрещали выезд из РФ в среднем тысяче должников в день

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Свыше 365 тысяч москвичей в прошлом году были временно лишены права на выезд за рубеж в качестве меры понуждения к выплате долгов, сообщил глава столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Сергей Замородских.

По его словам, это на 125 тысяч человек больше, чем в 2018 году. Из этих 365 тысяч каждый десятый (почти 36 тысяч человек) - должник по алиментам, сказал Замородских в среду на коллегии УФССП по итогам работы в 2019 году.

Ранее ФССП обнародовала статистику, согласно которой количество невыездных должников в целом по стране превысило в 2019 году 10 млн человек.

По словам Замородских, общая сумма, взысканная столичными приставами за год, превысила показатель 2018 года (89 млрд руб.) и составила почти 97 млрд руб.

В консолидированный бюджет РФ перечислено более 47,8 млрд руб., в том числе, административные штрафы на сумму 3,7 млрд руб. (из них сумма штрафов Госавтоинспекции составила 1,3 млрд руб.), бюджет Москвы пополнен почти на 13 млрд руб., сказал Замородских.

ФССП Москва

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