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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Некрасовская линия московского метро будет закрыта 20-23 марта

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Движение поездов на Некрасовской линии Московского метрополитена будет приостановлено с 21:00 20 марта до 23 марта в связи с подключением шести новых станций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

В обычном режиме розовая ветка метро заработает с открытием метрополитена утром 24 марта. Собеседник агентства рассказал, что будут интегрированы и подключены инженерные коммуникации, что невозможно при движении поездов с пассажирами.

На время закрытия Некрасовской линии пассажиров будет перевозить бесплатный компенсационный маршрут "КМ" от станции "Некрасовка" до станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии.

В начале января состоялся технический пуск второго участка Некрасовской линии, а запуск по нему пассажирского движения планируется в конце марта.

Москва Московский метрополитен

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