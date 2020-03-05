Некрасовская линия московского метро будет закрыта 20-23 марта

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Движение поездов на Некрасовской линии Московского метрополитена будет приостановлено с 21:00 20 марта до 23 марта в связи с подключением шести новых станций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

В обычном режиме розовая ветка метро заработает с открытием метрополитена утром 24 марта. Собеседник агентства рассказал, что будут интегрированы и подключены инженерные коммуникации, что невозможно при движении поездов с пассажирами.

На время закрытия Некрасовской линии пассажиров будет перевозить бесплатный компенсационный маршрут "КМ" от станции "Некрасовка" до станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии.

В начале января состоялся технический пуск второго участка Некрасовской линии, а запуск по нему пассажирского движения планируется в конце марта.