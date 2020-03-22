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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:54

Четыре станции Некрасовской линии метро возобновят работу уже 23 марта

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Четыре станции Некрасовской линии московской подземки откроются для пассажиров на один день раньше запланированного срока - в понедельник, 23 марта.

Как сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе департамента транспорта Москвы, "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино" возобновят свою работу уже в 5:30 утра.

МоскваШесть новых станций московского метро откроются 27 мартаШесть новых станций московского метро откроются 27 мартаЧитать подробнее

Закрытие Некрасовской линии было необходимо для подключения шести новых станций к действующей инфраструктуре, отметили в департаменте. В эти дни на закрытых станциях сотрудники метро провели генеральную уборку и дезинфекцию.

По словам собеседника агентства, компенсационные автобусы, которые были запущены на период закрытия станций еще будут работать утром 23 марта.

В период приостановки движения на Некрасовской линии специалистами были осуществлены интеграция и подключение всех инженерных коммуникаций, обеспечивающих запуск нового участка в ближайшее время. По данным строителей, он состоится уже 27 марта, отметили в пресс-службе.

Москва Некрасовка

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